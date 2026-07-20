Фестиваль «Вкус лета» пройдёт в Москве 25 и 26 июля

25 и 26 июля гастроквартал «Три вокзала. Депо» превратится в точку притяжения для тех, кто остаётся в городе и хочет прожить лето в его лучшем ритме. Здесь пройдёт фестиваль «Вкус лета» – микс музыки, гастрономии и лайфстайл-форматов, собранный по принципу городского уикенда без компромиссов.

Музыкальная программа задаст тон всему мероприятию. Одним из главных событий станет концерт «Пикник Юмор FM». В лайнапе – Султан Лагучев, Filatov & Karas, Galibri & Mavik, группа «Градусы», Venera, Дмитрий Колдун, Lx24, DJ Dimixer, Анна Немченко и другие артисты. За атмосферу вечеринки также отвечают DNK Music, VK Records и проект MUZLOTO с миксом караоке, лото и танцевальных сетов. Для юных гостей – отдельная программа. А также на сцене выступят группа «Интонация», CHEBANOV, GEOR, LINNA, DENIIZA, Айван.

В программе найдётся место и добрым делам. На фестивале пройдёт благотворительный стендап с участием Валеры Артюхова, Валеры Киракосьяна, Вари Щербаковой и Никиты Пересветова. Формат, в котором вечер с любимыми комиками становится поводом помочь другим.

Пространство фестиваля будет собрано как лайфстайл‑маршрут. В бьюти‑зоне – быстрые форматы ухода, консультации специалистов, а также активности от других партнёров.

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