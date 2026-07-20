Четвёртый этап многодневной велогонки «Россия» прошёл в Иванове

18 июля «Лига Героев» при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта Российской Федерации провела в Иванове четвёртый этап многодневной велогонки «Россия» — масштабного проекта, который проходит в восьми регионах страны и объединяет соревнования, велофестивали и культурную программу.

Спортивная гонка прошла по центральной части города и состояла из 10 кругов по 6 км. Итоговое место участников рассчитывалось по сумме занятых мест на каждом круге — чем меньше сумма, тем выше позиция в итоговом протоколе.

Победителем велогонки среди мужчин стал Александр Аполосов (Дубна, Московская область). Второе место занял Олег Андронов (Нижний Новгород). Бронза – у Артёма Дубова (Нижний Новгород).

Женский пьедестал выглядел таким образом: на первом месте – Мария Курносова (Московская область), на втором – Виктория Иванова (Владимирская область), на третьем – Алина Волкова (Московская область).

Победителей и призёров велогонки поздравила директор департамента спорта Ивановской области Ксения Бражникова. Она передала эстафету проведения следующего этапа заместителю председателя комитета по физической культуре и спорту Тверской области Петру Пожидаеву. 8 августа в Калязине состоится пятый этап велогонки «Россия».

После велогонки был дан старт вечернему велофестивалю, на участие в котором зарегистрировались более двух тысяч человек. Участниками заезда смогли стать все желающие независимо от уровня подготовки. Протяжённость маршрута составила 16 км. Напомним, многодневная велогонка «Россия» проходит с 16 мая по 12 сентября в восьми регионах страны, она посвящена юбилею знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо».

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