UMA2RMAN, ХЛЕБ, Антоха МС, Toxi$ и другие артисты выступят на Большом фестивале бега

23 августа в столице во второй раз пройдёт Большой фестиваль бега — спортивно-музыкальное событие, которое объединит забеги по Садовому кольцу и масштабную музыкальную программу. В рамках мероприятия участников ждут спортивные форматы для разного уровня подготовки, концерты, диджей-сеты и другие активности. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

Для участников фестиваля выступят UMA2RMAN, ХЛЕБ, Антоха МС, Toxi$, КАССЕТА, проект «Казаки делают хиты», «Станция метро Горьковская», акапелла-группа PLUSFIVE и другие артисты. Ещё одним участником лайнапа станет секретный гость, имя которого организаторы объявят позднее.

За танцевальные сеты и летнюю дискотеку на площадке фестиваля будут отвечать диджеи Женя Балдин и Саша Спилберг. Музыкальная программа пройдёт в течение дня 23 августа.

Спортивная программа Большого фестиваля бега включает форматы Соревнования и Фестиваль движения на дистанциях 5 и 10 км, а также Северную ходьбу на 5 км. Соревнование подойдёт профессиональным спортсменам и подготовленным любителям, которые хотят проверить свои силы, показать быстрый результат. Для участия в этом формате потребуется медицинская справка установленного образца. Фестиваль движения рассчитан на участников, которым не важна соревновательная составляющая: дистанцию можно преодолеть в комфортном темпе, бегом или в формате активной прогулки. Медицинская справка для участия в Фестивале движения не требуется.

Старты на 10 км пройдут в первой половине дня, на 5 км — во второй. Завершит спортивную программу Северная ходьба на 5 км.

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