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Дерматолог рассказала, эффективны ли спреи и мисты с SPF

Дерматолог рассказала, эффективны ли спреи и мисты с SPF
Эффективны ли спреи с SPF
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Дерматолог Наиля Евдокимова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», эффективны ли спреи и мисты с SPF. Такие средства действительно работают, но при одном строгом условии — вы должны нанести достаточное количество и распределить его равномерно. Соблюдайте инструкцию.

«Главная проблема спреев — иллюзия лёгкости. Человек делает пару «пшиков», ему кажется, что он защищён, а на деле доза крема на коже в три-четыре раза меньше необходимой. Второй нюанс: спрей легко сдувается ветром, а часть продукта просто не попадает на кожу», — сказала эксперт.

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Распылите средство на ладонь, а затем распределяйте по лицу, а не прыскайте прямо на лицо. На тело — наносите щедро, до ощущения влажной плёнки, дайте впитаться.

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