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Врач рассказала, вызывают ли солнцезащитные средства онкологию

Врач рассказала, вызывают ли солнцезащитные средства онкологию
Вызывает ли SPF онкологию
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Врач-дерматолог рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», вызывают ли солнцезащитные средства онкологию. По её словам, это миф. Ни один SPF, используемый в косметике, не провоцирует появление рака.

«Этот страх возник из-за исследования, в котором у лабораторных животных развивались опухоли при пероральном введении огромных доз оксибензона — доз, которые человек не может получить при нанесении на кожу. Другое исследование обнаружило следы химических фильтров в крови после длительного нанесения на всё тело. Но ни одно исследование не показало причинно-следственной связи между SPF и онкологией», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Чем отличаются физические фильтры SPF от химических и какие безопаснее?
Чем отличаются физические фильтры SPF от химических и какие безопаснее?

Страхи связаны либо с неправильными интерпретациями исследований, либо с индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов (это про раздражение и аллергию, а не про рак). Если SPF щиплет глаза, вызывает зуд или высыпания — это вопрос подбора формулы под вашу кожу, а не причина отменять защиту как таковую.

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