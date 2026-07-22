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Тренер дала советы, как размяться во время перелёта

Тренер дала советы, как размяться во время перелёта
Как размяться в самолёте
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Специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова рассказала «Чемпионату», как размять тело в самолёте. Из-за недостатка места двигаться в самолёте непросто, но это не значит, что сделать ничего нельзя. Чтобы предотвратить застой лимфы, на длительных перелётах почаще вставайте и ходите по салону.

Хорошо работают подъёмы на носки и на пятки: они помогают проработать стопы и активизировать кровообращение. Если встать трудно, снимите обувь и поработайте стопой: сжимайте и разжимайте пальцы, делайте круговые вращения в голеностопном суставе. То же самое проделайте с руками. В самолёт желательно надевать свободную одежду, чтобы она не сдавливала. Узкие джинсы и тугие лосины лучше оставить дома или в багаже.

«Простые движения, которые можно сделать сидя — массаж ключевых зон. Ослабьте ремень от брюк, если он у вас есть, это улучшит циркуляцию лимфы. Мягко нажимайте ладонями на паховую зону, под коленом, в области голеностопного сустава. Затем «выжимайте» ноги ладонями снизу вверх — это тоже поможет движению лимфотока. В целом, подойдут любые движения, которые возможно сделать, не нарушая границ соседей. Особенно эффективны упражнения для грудного отдела и шеи — они помогают избежать отёчности лица», — рекомендует эксперт.

Пейте только чистую воду, избегайте соков и других напитков. Возьмите с собой перекус с овощами — он поможет поддержать водно-солевой баланс и избежать отёчности.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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