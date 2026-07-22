Нутрициолог назвала продукт, который обходит морковь по содержанию витамина А

Самым богатым источником бета-каротина, необходимого для синтеза витамина А, является не морковь. Это батат, рассказала в беседе с NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

По словам специалиста, этот клубнеплод не только обходит многие овощи по полезным свойствам, но и принципиально отличается от привычного картофеля. Батат относится не к семейству паслёновых, как картофель, томаты или баклажаны, а к вьюнковым. При этом в нём содержится больше бета-каротина, чем в моркови, — именно из этого вещества организм синтезирует витамин А, необходимый для здоровья кожи, зрения и иммунной защиты.

Кроме того, батат богат витаминами С, Е, группы В, калием, магнием, марганцем, клетчаткой и мощными антиоксидантами. Съедобны даже листья растения — в некоторых странах их используют как обычную зелень.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телграм-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.