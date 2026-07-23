Невролог предупредила, для кого особенно опасна духота в квартире

Высокая температура воздуха в помещении создаёт дополнительную нагрузку на организм. Духота в квартире может быть особенно опасна для людей с диабетом и гипертонией, заявила в беседе NEWS.ru врач-невролог Екатерина Демьяновская. В зоне риска также находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди и дети.

По словам специалиста, в душной комнате теплообмен не может работать в нормальном режиме: человек теряет много жидкости с потом, что нарушает водно-электролитный баланс, а сосуды и сердце испытывают перегрузку. Демьяновская пояснила, что значительная потеря воды приводит к уменьшению объема плазмы крови, увеличивая риск тромбоэмболических осложнений. Между тем расширение сосудов вызывает учащение сердцебиения и повышает вероятность нарушений сердечного ритма.

«У людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может повыситься вероятность сосудистых осложнений, в том числе инсульта», — предупредила врач.

Особенно опасна ситуация, когда человек находится в душной квартире несколько дней подряд без возможности охладиться, например, во время аномальной жары. В таких условиях организм испытывает постоянный тепловой стресс, который может спровоцировать обезвоживание, нарушение кровоснабжения головного мозга и образование тромбов, заключила невролог.

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