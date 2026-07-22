Невролог назвал три группы продуктов для защиты мозга

Некоторые продукты помогают сохранить ясность ума, а другие разрушают нервную систему. Об этом рассказал невролог Мансур Кутлубаев.

По словам эксперта, большинство проблем с когнитивными функциями связаны с дефицитом ключевых элементов, особенно у пожилых людей: нехватка витаминов B12, D и аскорбиновой кислоты напрямую ведёт к снижению памяти и внимания.

Врач выделил три продукта, которые активно защищают мозг. Это жирная морская рыба — главный поставщик омега-3, тёмные ягоды, богатые антиоксидантами, и тыквенные семечки. Эти продукты, по его словам, должны быть в рационе регулярно.

Между тем невролог перечислил продукты, от которых нужно отказаться. Мансур Кутлубаев предупредил, что токсичное воздействие на мозг оказывают продукты с легкоусвояемой глюкозой, избыток соли, повышающей давление, и животные жиры.

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