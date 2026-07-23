Чистить зубы до или после завтрака? Отвечает врач-стоматолог

10-летия доминировала рекомендация чистить зубы после завтрака, но сейчас стоматологи пересмотрели эту позицию. В беседе с «Чемпионатом» врач-стоматолог-ортопед клиники «Все свои» Владимир Михайлов объяснил, почему современная наука советует делать это до еды.

Раньше считалось, что чистка после завтрака удаляет остатки пищи, которыми питаются бактерии, выделяющие кислоты, разрушающие эмаль. Однако, как пояснил Михайлов, остатки еды можно убрать простым полосканием, а основная задача утренней чистки — удалить мягкий налёт, скопившийся за ночь.

Сегодня оптимальная схема выглядит так: сначала чистка фторсодержащей пастой, которая создаёт на зубах защитную плёнку, затем завтрак и полоскание рта водой. Это удаляет кислоты и частицы пищи, сохраняя при этом защитный слой.

Если же чистить зубы после завтрака, важно делать это не сразу, а через 30-60 минут. Сразу после еды pH во рту смещается в кислую сторону, эмаль становится временно мягкой и уязвимой. Втирая щёткой кислоты, мы провоцируем деминерализацию — ослабление эмали, что лишь увеличивает риск кариеса. Однако не у всех есть возможность ждать полчаса перед работой, поэтому врачи рекомендуют выработать привычку чистить зубы сразу после пробуждения.

Михайлов также отметил, что люди, чистящие зубы сразу после еды, чаще сталкиваются с повышенной чувствительностью зубов. При этом те, кто выдерживает паузу, имеют такие же риски, как и те, кто чистит до завтрака.

Кроме времени чистки, важны правильная щётка, паста, техника, а также использование зубной нити, ёршиков, ирригатора и скребка для языка. Не менее значима регулярная профессиональная гигиена раз в 3-12 месяцев, которая позволяет выявить начальный кариес и избежать сложного лечения.

«Чистите зубы до завтрака, полощите рот после, обучайтесь домашней гигиене и проходите профессиональную — это лучшая стратегия сохранения здоровья зубов», — резюмировал стоматолог.

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