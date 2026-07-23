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Диетолог объяснил, помогает ли голубика замедлять старение

Диетолог объяснил, помогает ли голубика замедлять старение
Gомогает ли голубика замедлять старение?
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Вещества в составе делают эту ягоду «эликсиром молодости». Врач-диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru развеял сомнения о пользе голубики.

По словам специалиста, в ягоде содержатся антоцианы — мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от свободнорадикального окисления, замедляют процессы старения и снижают воспалительный фон в организме.

Поляков отметил, что голубика также богата витамином К, участвующим в свертываемости крови и минерализации костной ткани. Антоцианы укрепляют сосудистую систему, делают сосуды более прочными и снижают уровень общего холестерина, что служит защитой от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в ягоде содержится лютеин, который поддерживает зрительную систему, предотвращает дегенерацию сетчатки и защищает глаза от возрастных изменений. Витамин А в составе голубики положительно влияет на сумеречное зрение.

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