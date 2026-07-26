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Диетолог предупредила об опасности офисных перекусов

Диетолог предупредила об опасности офисных перекусов
Врач предупредила об опасности офисных перекусов
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Перекусы в офисе фастфудом или некачественной пищей могут обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом предупредила в беседе с «Абзацем» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, еда, купленная в спешке, чаще всего оказывается жирной, острой и тяжёлой для желудка. Это провоцирует изжогу, вздутие и нарушения стула. А регулярное употребление фастфуда, чипсов и сладкого печенья ведёт к набору веса, развитию сахарного диабета, а также проблемам с печенью, почками и сердцем.

Наибольшую опасность, подчеркнула Русакова, представляет плохо термически обработанное мясо или рыба — такие продукты могут стать источником паразитов и хронического воспаления. Нерегулярный режим питания и избыток консервантов нарушают микрофлору кишечника, повышая риск гастрита и язвы.

Кроме того, замена полноценных обедов так называемыми пустыми калориями лишает организм белка и витаминов. Это ослабляет иммунитет и негативно сказывается на состоянии кожи, волос и костной ткани, заключила диетолог.

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