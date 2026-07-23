Нутрициолог объяснила, кому стоит ограничить употребление малины

Малина, которую многие считают главным средством от простуды, имеет серьёзные противопоказания. Об этом рассказала нутрициолог Виктория Кострова.

Для здорового взрослого человека безопасная норма — 200–300 граммов в день. Ягода богата клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. Однако, по словам эксперта, малина содержит природные салицилаты, родственные аспирину. У людей, принимающих препараты для разжижения крови, большие порции могут усилить эффект лекарств.

Кроме того, малина — сильный аллерген, особенно для детей. Вводить её в рацион ребёнка нужно постепенно, начиная с нескольких ягод. Дошкольникам рекомендуется не более 100–150 граммов в день.

При обострении гастрита или язвы свежую ягоду есть не стоит — косточки и кислоты раздражают слизистую. Беременным не рекомендуется увлекаться отварами малиновых листьев и большими объёмами варенья.

При этом для пациентов с нарушениями углеводного обмена малина подходит лучше многих ягод — в ней меньше сахара и больше клетчатки. Умеренная порция не вызывает резких скачков глюкозы.

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