Российский болельщик назвал самое необычное блюдо, которое пробовал на стадионах

Блогер и болельщик ЦСКА Владимир Кононыкин в интервью «Чемпионату» назвал самое необычное блюдо, которое пробовал на стадионах. За шесть лет он посетил 290 футбольных арен в 56 странах мира.

«Одно из самых необычных блюд, что мне довелось попробовать на стадионе, — легендарный говяжий экстракт боврил на стадионе в Великобритании. Это культовая вещь: заливаешь кипятком — и получается горячий бульон, который идеально согревает в прохладную, промозглую британскую погоду. Производят его, если не ошибаюсь, с 1866 года — так что у напитка солидная история», — поделился путешественник.

Также в список запоминающихся перекусов Кононыкин добавил легендарные сосиски карривурст и азиатскую лапшу.

Полную версию интервью с Владимиром Кононыкиным на «Чемпионате» сегодня в 12:15.

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