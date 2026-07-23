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Блогер рассказал, как совмещать путешествия и работу 5/2

Блогер рассказал, как совмещать путешествия и работу 5/2
Владимир Кононыкин
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Блогер Владимир Кононыкин в интервью «Чемпионату» рассказал, как совмещать путешествия и работу в графике 5/2. За шесть лет он посетил 56 стран и 290 стадионов в разных уголках планеты.

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«У меня, как и, наверное, у большинства людей, стандартный график — 5/2. При этом накопилось довольно много неиспользованных дней отпуска, который я стараюсь подстраивать под поездки. Все свободные дни — новогодние каникулы, февральские и мартовские праздники — по возможности посвящаю путешествиям. Иногда беру несколько дней, чтобы съездить куда‑нибудь на выходные», — поделился Кононыкин.

Блогер подчеркнул, что путешествия остаются его хобби, которое пока не приносит доход.

Полную версию интервью с Владимиром Кононыкиным на «Чемпионате» сегодня в 12:15 мск.

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