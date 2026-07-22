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Трейл Gesh Run Fest пройдёт в Кемеровской области 25 и 26 июля

Трейл Gesh Run Fest пройдёт в Кемеровской области 25 и 26 июля
Gesh Run Fest
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Трейл Gesh Run Fest пройдёт в Кемеровской области 25 и 26 июля. Локация — Шерегеш. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Участников ждёт насыщенная программа. Организаторы подготовили трейлы на 35 км, 24 км, 15 км, 8 км, а также шоссейные забеги 21 км, 10 км.

Маршруты сопровождаются живописными видами, большим набором высоты, скалами, горными вершинами и технически сложными участками.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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