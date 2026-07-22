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Тренер объяснила, почему летом мы чаще бросаем занятия спортом

Тренер объяснила, почему летом мы чаще бросаем занятия спортом
Почему летом мы бросаем спорт
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Топ-тренер FitStars Ольга Дерендеева-Куртова объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему летом, чаще чем в другие сезоны, мы бросаем занятия спортом. У многих жаркий сезон ассоциируется со спокойным отпуском и расслаблением. И, конечно, большинство людей не тренируется на отдыхе. Пауза в занятиях может продлиться до осени.

Без дисциплины и цели лето проходит размеренно. Причины могут быть разные: кому-то слишком жарко, кто-то больше гуляет. Когда проходишь более 20 тыс. шагов в день, на зал просто не остаётся сил. При этом сбивается не только режим занятий, но и питание: вы где-то гуляете, перекусываете, чаще заходите в кафе.

«По моим наблюдениям, пиковое время тренировок перед Новым годом и перед летом, но не во время них. У многих есть убеждение, что нужно подготовиться к Новому году, красиво «начать новую жизнь» или подготовиться к пляжному сезону. Но тело — это не временный проект, а постоянная работа над собой», — отметила эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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