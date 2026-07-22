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Врач рассказала, как отличить аллергию от симптомов ОРВИ и простуды

Врач рассказала, как отличить аллергию от симптомов ОРВИ и простуды
Как отличить аллергию от ОРВИ
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Аллерголог-иммунолог Юлия Шубина рассказала «Чемпионату», как отличить аллергию от симптомов ОРВИ и простуды. Она отметила, что если на фоне насморка и чихания поднялась температура, появилась слабость, ломота в теле, головная боль, скорее всего, это инфекция, а не аллергия. Другое отличие — выраженный зуд.

«При аллергии могут чесаться уши, нос, глаза, горло, кожа. Для простуды зуд не характерен. И ещё одно важное отличие: аллергическая реакция развивается на глазах, иногда мгновенно, тогда как ОРВИ нарастает постепенно, в течение нескольких дней. И, что ещё важно, связь симптомов с фактором», — сказала эксперт.

Аллергические реакции возникают и сохраняются до тех пор, пока длится контакт с аллергеном. Простуда развивается постепенно и проходит в течение пяти-семи дней независимо от того, где вы находитесь.

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