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Уролог объяснил, почему низкий тестостерон не всегда причина эндокринных проблем у мужчин

Уролог объяснил, почему низкий тестостерон не всегда причина эндокринных проблем у мужчин
О чём говорить низкий тестостерон
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Уролог Александр Дзидзария объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему низкий тестостерон не всегда причина эндокринных проблем у мужчин. Важно понять, какая норма у конкретного человека и есть ли у него жалобы. Если тестостерон низкий, но это не снижает качество жизни, можно не проводить терапию. И наоборот: при подтверждённой норме некоторым людям, например, спортсменам, может не хватать гормона.

«Допустим, мужчина работает таксистом и занимается спортом три раза в неделю. Если он вдруг решит заняться триатлоном, будет ходить в зал трижды в день, а ночью пойдёт на вторую работу, его эректильная функция резко снизится. Может развиться гипогонадизм на фоне большой нагрузки. Проблемы с эндокринной системой возникают не от недостатка тестостерона как такового, а от того, что организм просто не справляется с возложенными на него задачами», — сказал эксперт.

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Диагноз не ставят на основе одних клинических проявлений или только результатов исследований. Здесь большую роль играет комплексное обследование.

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