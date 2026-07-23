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Блогер рассказал о самом ярком футбольном матче, который смог посетить

Болельщик из России рассказал о самом ярком футбольном матче, который смог посетить
Владимир Кононыкин
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Блогер Владимир в интервью «Чемпионату» рассказал о самом ярком футбольном матче, который смог посетить. Это была игра в Дублине между сборными Ирландии и Шотландии.

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По словам путешественника, матч запомнился не только самой игрой, но и всей атмосферой. До Дублина пришлось добираться с несколькими пересадками, а после — не менее сложный путь домой. На стадионе царила настоящая британская атмосфера.

«Пиво лилось рекой, болельщики шотландской сборной были в килтах, всё сошлось — хорошая погода, вкусное пиво (которого у нас на стадионах не бывает), отличное настроение. И сам факт, что я смог добраться из Москвы в Дублин, тоже сделал этот матч особенным», — поделился Кононыкин.

Полную версию интервью с Владимиром Кононыкиным на «Чемпионате» сегодня в 12:15.

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