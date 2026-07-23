Диетолог дала совет, как готовить полезную еду без потери вкуса

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в разговоре с «Чемпионатом» дала совет, как готовить полезную еду без потери вкуса. Здоровое питание не означает отказ от вкусных блюд и постоянные ограничения. Грамотно составленный рацион может быть разнообразным, насыщенным и приносить удовольствие. Главный принцип — выбирать натуральные продукты, правильно их сочетать и использовать щадящие способы приготовления.

Способ приготовления сильно влияет на пользу блюда. Оптимальные варианты: запекание в духовке, тушение, приготовление на пару и варка. Овощи лучше чаще употреблять свежими, так как при длительной термической обработке часть витаминов теряется.

«Для сохранения вкуса можно использовать специи, зелень, лимонный сок, натуральные соусы на основе йогурта или оливкового масла. Стоит ограничить жареную пищу, продукты с большим количеством сахара, фастфуд, сладкие напитки и переработанные продукты», — рекомендовала эксперт.

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