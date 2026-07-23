Эксперт назвала идеальные продукты для летнего ужина на природе

Летний ужин на открытом воздухе не должен требовать долгой готовки и быть капризным в транспортировке. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала менеджер по развитию продукта и пилотного производства «Арнест ЮниРусь» Юлия Степочкина.

По словам эксперта, для пикника важно продумать упаковку: пригодятся контейнеры с плотными крышками, небольшая разделочная доска, нож и салфетки. Напитки лучше брать без сиропов, чтобы они не привлекали насекомых.

В качестве главного гарнира Степочкина рекомендует кукурузу. Початки можно отварить дома до полуготовности, завернуть в фольгу и довести до готовности на решётке. На месте их можно сбрызнуть маслом с паприкой, чесноком и зеленью или подать с соусом из йогурта, лайма и тёртого сыра. «Кукуруза не требует приборов и сразу задаёт настроение ужину», — отметила она.

Для закуски эксперт советует собрать доску с персиками или нектаринами, бурратой или мягкой моцареллой, томатами черри, базиликом и багетом с оливковым маслом.

Тем, кто предпочитает более лёгкие блюда, Степочкина предложила необычное сочетание — салат из арбуза, огурца и рассыпчатого сыра (феты или молодого сыра) с лаймом, зеленью и щепоткой чили. «Арбуз давно вышел за рамки сладкой тарелки и хорошо сочетается с солёными ингредиентами», — пояснила она.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.