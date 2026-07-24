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Онколог рассказала, как часто нужно проходить обследования, если ничего не болит

Онколог рассказала, как часто нужно проходить обследования, если ничего не болит
Как часто нужно проходить обследования
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Многие откладывают визит к врачу до появления выраженных симптомов, однако серьёзные патологии нередко развиваются скрыто. О том, как часто нужно проходить профилактические обследования и зачем они нужны, если ничего не болит, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

По словам эксперта, организм нередко маскирует развитие опасных процессов, и первые признаки болезни могут проявиться уже на поздних стадиях. Колоноскопия позволяет обнаружить полипы или очаги изменённой ткани задолго до их трансформации в злокачественные новообразования. Гастроскопия даёт возможность оценить состояние слизистой желудка и выявить воспаления или эрозии, которые пока не вызывают дискомфорта. Компьютерная томография, в свою очередь, визуализирует структуры, недоступные при поверхностном осмотре, и помогает заметить новообразования на ранней стадии.

Для людей без специфических жалоб и факторов риска онколог рекомендует начинать регулярный скрининг с определённого возраста: колоноскопию — примерно с 45-50 лет, повторяя её каждые 5-10 лет при отсутствии отклонений. Гастроскопию в профилактических целях советуют проходить раз в три-пять лет, особенно при склонности к заболеваниям ЖКТ. При наличии наследственной предрасположенности или хронических состояний график корректируется индивидуально.

Что касается КТ, то в профилактических целях её не назначают всем подряд из-за лучевой нагрузки. Процедура становится частью целенаправленного скрининга для людей из групп риска — например, курильщиков или пациентов с наследственной предрасположенностью к определённым видам рака.

Врач подчёркивает, что универсальных правил в профилактической медицине не существует. Частота и набор обследований зависят от возраста, наследственности и образа жизни. Именно поэтому важна консультация терапевта или профильного специалиста, который оценит риски и предложит оптимальную стратегию.

«Если вы на прямой связи с врачом, это поможет выстроить систему наблюдения, ориентированную на реальные потребности организма», — заключила Пурцхванидзе.

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