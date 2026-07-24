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Диетолог назвал безопасную порцию голубики в день

Диетолог назвал безопасную порцию голубики в день
Диетолог назвал безопасную порцию голубики в день
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Сколько ягод можно съесть без вреда для здоровья? Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, что допустимая порция голубики составляет от 200 до 400 граммов в день.

Врач также напомнил о полезных свойствах этой ягоды. Голубика богата антиоксидантами, которые замедляют процессы старения, уменьшают воспаление в организме и укрепляют стенки сосудов. Кроме того, антиоксиданты поддерживают работу иммунной системы и помогают усвоению витамина С.

Сезон голубики в Центральной России обычно длится с июля по сентябрь, а пик качества и активного сбора приходится на июль и август.

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