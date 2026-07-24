Диетолог назвал безопасную порцию голубики в день

Сколько ягод можно съесть без вреда для здоровья? Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, что допустимая порция голубики составляет от 200 до 400 граммов в день.

Врач также напомнил о полезных свойствах этой ягоды. Голубика богата антиоксидантами, которые замедляют процессы старения, уменьшают воспаление в организме и укрепляют стенки сосудов. Кроме того, антиоксиданты поддерживают работу иммунной системы и помогают усвоению витамина С.

Сезон голубики в Центральной России обычно длится с июля по сентябрь, а пик качества и активного сбора приходится на июль и август.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.