Роскачество составило чек-лист опасных покупок на рынке

В летний сезон рынки и стихийные уличные торговые точки пользуются большой популярностью, однако высокая температура воздуха требует особой внимательности при выборе продуктов. О том, что ни в коем случае нельзя покупать на рынке, рассказали Life.ru в пресс-службе Роскачества.

Эксперты рекомендуют быть особенно осторожными при покупке скоропортящихся продуктов — мяса, рыбы и молочной продукции. Если они находятся на прилавке под открытым солнцем, даже при наличии льда, риск размножения бактерий резко повышается. Употребление такого товара может привести к проблемам со здоровьем.

При выборе мяса и птицы стоит обращать внимание на поверхность — она не должна быть липкой или блестящей. Тёмные пятна или кисловатый запах указывают на начало гниения. Молочные продукты рекомендуется покупать только из охлаждаемых витрин, проверяя чистоту упаковки и отсутствие расслоения.

Нельзя приобретать уже нарезанные арбузы, дыни и тыкву, завёрнутые в плёнку. На открытой мякоти при высокой температуре бактерии размножаются особенно быстро. Фрукты, ягоды и зелень перед употреблением необходимо тщательно мыть проточной водой, а зелень дополнительно замачивать в подсоленной воде на 10-15 минут, чтобы избавиться от бактерий и яиц гельминтов.

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