Невролог назвал простые упражнения для здоровья мозга

Нервные клетки нужно постоянно заставлять работать — иначе навыки и нейронные связи постепенно утрачиваются. Невролог Мансур Кутлубаев рассказал, как сохранить остроту ума и предотвратить возрастные изменения мозга.

Врач рекомендует нейробику — выполнение привычных действий нестандартным способом. «Например, чистить зубы левой рукой. С одной стороны, это сложно, но с другой — вовлекает другое полушарие и разрушает устоявшиеся стереотипы», — пояснил он.

Также полезны когнитивные нагрузки: устный счёт, кроссворды, запоминание информации, счёт в обратном порядке. Они заставляют мозг напрягаться и стимулируют рост нейронных связей.

Особое внимание стоит уделить изучению нового — языков, кулинарии, рукоделия. Главное условие: занятие должно вызывать затруднения. «Если новое стало привычным, эффект будет значительно меньше», — подытожил невролог.

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