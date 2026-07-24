15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Невролог назвал простые упражнения для здоровья мозга

Невролог назвал простые упражнения для здоровья мозга
Простые упражнения для здоровья мозга
Комментарии

Нервные клетки нужно постоянно заставлять работать — иначе навыки и нейронные связи постепенно утрачиваются. Невролог Мансур Кутлубаев рассказал, как сохранить остроту ума и предотвратить возрастные изменения мозга.

Врач рекомендует нейробику — выполнение привычных действий нестандартным способом. «Например, чистить зубы левой рукой. С одной стороны, это сложно, но с другой — вовлекает другое полушарие и разрушает устоявшиеся стереотипы», — пояснил он.

Также полезны когнитивные нагрузки: устный счёт, кроссворды, запоминание информации, счёт в обратном порядке. Они заставляют мозг напрягаться и стимулируют рост нейронных связей.

Особое внимание стоит уделить изучению нового — языков, кулинарии, рукоделия. Главное условие: занятие должно вызывать затруднения. «Если новое стало привычным, эффект будет значительно меньше», — подытожил невролог.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В России три очага чумы живы до сих пор. Как уберечься туристу без прививок В России три очага чумы живы до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
6 приёмов, которые помогут влюбить в себя человека. Без пикапа, приворотов и манипуляций 6 приёмов, которые помогут влюбить в себя человека. Без пикапа, приворотов и манипуляций
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android