15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Невролог назвала признаки головной боли, когда нужно вызывать скорую

Невролог назвала признаки головной боли, когда нужно вызывать скорую
Признаки головной боли, когда надо вызывать скорую
Комментарии

В каких случаях головная боль требует вызова скорой помощи? На этот вопрос ответила кандидат медицинских наук, врач-невролог Наталья Кадымова.

По словам специалиста, обращаться к врачу нужно, если головная боль возникла внезапно и быстро достигла максимальной интенсивности, а также если приступ развивается не так, как обычно.

Особое внимание стоит уделить симптомам, которые могут указывать на инсульт: слабость в руке или ноге, перекос лица, нарушения речи, необычная или длительная аура. Ещё один повод вызвать скорую — если привычные обезболивающие препараты не помогают справиться с болью.

Кадымова также рекомендует обратиться к врачу тем, у кого приступы головной боли случаются не реже четырёх раз в месяц, а также если боль сопровождается рвотой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В России три очага чумы живы до сих пор. Как уберечься туристу без прививок В России три очага чумы живы до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
6 приёмов, которые помогут влюбить в себя человека. Без пикапа, приворотов и манипуляций 6 приёмов, которые помогут влюбить в себя человека. Без пикапа, приворотов и манипуляций
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android