Невролог назвала признаки головной боли, когда нужно вызывать скорую

В каких случаях головная боль требует вызова скорой помощи? На этот вопрос ответила кандидат медицинских наук, врач-невролог Наталья Кадымова.

По словам специалиста, обращаться к врачу нужно, если головная боль возникла внезапно и быстро достигла максимальной интенсивности, а также если приступ развивается не так, как обычно.

Особое внимание стоит уделить симптомам, которые могут указывать на инсульт: слабость в руке или ноге, перекос лица, нарушения речи, необычная или длительная аура. Ещё один повод вызвать скорую — если привычные обезболивающие препараты не помогают справиться с болью.

Кадымова также рекомендует обратиться к врачу тем, у кого приступы головной боли случаются не реже четырёх раз в месяц, а также если боль сопровождается рвотой.

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