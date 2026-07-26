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Врач объяснила, как часто нужно менять постельное белье

Врач объяснила, как часто нужно менять постельное бельё
Как часто нужно менять постельное бельё
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В грязном постельном белье активно размножаются пылевые клещи и бактерии. Об этом NEWS.ru рассказала врач общей практики Елена Павлова. Она напомнила, что человек проводит в кровати треть жизни, но редко задумывается о гигиене спального места.

По словам врача, за две недели в постели скапливается до 1,5 млн пылевых клещей. Они не кусаются, однако продукты их жизнедеятельности — сильнейшие аллергены. Они могут вызывать заложенность носа, чихание и зуд кожи. «Если симптомы исчезают через час после подъёма, это чёткий знак, что виноваты постельные клещи», — предупредила Павлова.

Чтобы избежать проблем, она советует стирать бельё при температуре не ниже +60 градусов, менять комплект раз в неделю или хотя бы раз в 10 дней и не заправлять кровать сразу после сна — нужно дать влаге испариться.

При этом врач отметила неожиданный факт: умеренное взаимодействие с пылевыми клещами в раннем возрасте может укреплять иммунную систему и снижать риск развития аллергий в будущем. «Чистая постель — это не про перфекционизм, а про базовую гигиену здоровья», — заключила Павлова.

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