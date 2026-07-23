Открытый лыжероллерный полумарафон «Настоящий мужик» пройдёт в Пермском крае 25 июля. Локация — Чусовской муниципальный округ. В программе — гонка на 30 км.

Участников ждёт соревновательная дистанция с интересным и безопасным рельефом, проходящая по автодороге от посёлка Калино до села Сёла. На протяжении 30 километров участники могут любоваться видами жемчужины Урала — реки Чусовой

Расписание

8:00 — 9:00 — доставка участников к месту старта (от г. Чусовой, ул. Мира, 19, МАУ «СОК»);

9:00 — 9:30 — выдача стартовых номеров участникам;

10:00 — 12:00 — массовый старт;

12:30 — церемония награждения победителей и призёров.

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