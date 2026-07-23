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Эксперт перечислила симптомы аллергии, при которых необходимо срочно обратиться к врачу

Эксперт перечислила симптомы аллергии, при которых необходимо срочно обратиться к врачу
Когда аллергия должна насторожить
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Аллерголог-иммунолог Юлия Шубина в беседе с «Чемпионатом» перечислила симптомы аллергии, при которых необходимо срочно обратиться к врачу. Есть несколько ситуаций, к которым важно отнестись с особым вниманием:

  • признаки аллергии впервые возникли во взрослом возрасте;
  • симптомы сохраняются более трёх дней лечения антигистаминными препаратами;
  • аллергия влияет на качество жизни — мешает спать, работать, учиться, выходить из дома;
  • появились симптомы со стороны дыхательной системы: кашель, одышка, чувство сдавления в груди, свистящее дыхание;
  • реакция возникает на неочевидные раздражители.

«Чем дольше в организме идёт непонятный процесс, тем выше вероятность, что он всё же аллергический, а значит, возможно расширение спектра аллергенов, на которые реагирует человек, ухудшение симптомов вплоть до перехода в бронхиальную астму. Только врач может точно определить причину аллергии и назначить подходящие препараты в конкретном случае», — сказала врач.

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