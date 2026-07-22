Более 2 тысяч соберутся на спортивные выходные в Битцевском лесопарке 1 и 2 августа

1 и 2 августа спортивный комплекс «Альфа-Битца» в Битцевском парке вновь станет площадкой притяжения спортсменов. Более 2 тысяч любителей активного образа жизни выйдут на старт трейловых забегов «TRAIL» и внедорожной велогонки «La Strada офф-роуд», чтобы испытать свои силы на живописных лесных маршрутах.

1 августа состоится велогонка «La Strada офф-роуд». Участникам предстоит преодолеть специально подготовленную трассу, проходящую по территории Бутовского лесопарка. Маршрут сочетает естественный рельеф, лесные тропы, затяжные подъёмы и спуски, а также участки бездорожья, которые делают гонку настоящим испытанием на выносливость и мастерство.

На выбор спортсменам будут доступны три дистанции: 10 км (для участников от 16 лет), 25 км – дистанция пройдёт в два круга, 50 км – самая протяжённая дистанция соревнований, состоящая из четырёх кругов.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Дистанции 25 и 50 км доступны участникам старше 18 лет. Обязательным условием участия является наличие защитного велосипедного шлема и технически исправного велосипеда с передним и задним тормозами.

В этот же вечер пройдёт первый «TRAIL». Для юных участников в возрасте от 6 до 17 лет подготовлена дистанция 1 км, которая станет отличной возможностью сделать первые шаги в трейлраннинге. Взрослые спортсмены смогут выбрать дистанции 3 и 10 км. Забег на 3 км доступен участникам от 16 лет и подойдёт тем, кто только начинает знакомство с бегом по пересечённой местности. Более опытные спортсмены от 18 лет смогут испытать свои силы на трассе длиной 10 км.

2 августа участников ждёт второй день трейловых стартов. Помимо детского забега на 1 км, спортсмены смогут выйти на дистанции 5, 10 и 20 км. Маршрут 5 км рассчитан на участников от 16 лет. Дистанции 10 и 20 км предназначены для спортсменов старше 18 лет и позволят проверить свою выносливость и насладиться разнообразным природным рельефом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.