«Чемпионат» собрал культовых спортсменов в студии на VK Fest 2026

Портал выступил амбассадором спортивного направления на фестивале, который прошёл 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ. «Чемпионат» организовал на VK Fest собственное тематическое пространство, объединившее спорт, развлечения и живое общение. В лаунж-зоне гости могли отдохнуть и поиграть в кикер, сабсоккер, а также попробовать свои силы в EA FC 26.

Гостей фестиваля привлекала фотозона, стилизованная под футбольную раздевалку: на её фоне красовались джерси участников финала чемпионата мира, а главное – официальный мяч мундиаля – тот самый, которым Испания и Аргентина разыграли судьбу чемпионства. Каждый мог примерить на себя атмосферу большой игры и сделать памятный снимок.

Главной точкой притяжения стала открытая студия, где в течение двух дней проходили интервью с известными российскими спортсменами. Гости рассказывали о своём карьерном пути, делились инсайдами из мира большого спорта, вспоминали самые яркие победы и поражения, а также говорили о том, как справляться с завышенными ожиданиями и сохранять мотивацию.

Фото: «Чемпионат»

Интервью в студии получились по-настоящему искренними. Чемпион мира по пляжному футболу, амбассадор спортивного бренда Jogel Денис Пархоменко не раздумывал ни секунды, когда его спросили о победителе финала: «Аргентина, естественно. Она из матча в матч доказывала свою стабильность, бойцовский характер. Смотришь и удивляешься, насколько люди способны выдерживать такие колоссальные нагрузки, такой колоссальный хейт». И добавил с улыбкой: «Месси – чемпион».

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева пришла в студию с зарядом мотивации. Юным спортсменкам она дала прямой совет без прикрас: «Делать максимум здесь и сейчас: пока нет травм, есть много сил. Вдохновляться крупными спортсменами, мотивированно каждый день приходить на занятия, слушать тренеров и максимально выкладываться».

Участник Олимпийских игр в лыжных гонках Савелий Коростелёв повеселил публику описанием своего музыкального вкуса: «От Milana Star до Rammstein – то, что уху приятно, вообще запросто». Участница Олимпийских игр в лыжных гонках Дарья Непряева оказалась с ним солидарна и коротко обозначила свои музыкальные границы: «Мне только тяжёлый рок не очень, а так в принципе всё». А олимпийский чемпион по баскетболу Тимофей Мозгов устроил настоящую экскурсию по-своему плейлисту, в котором легко уживаются «Король и Шут», «Агата Кристи» и Вахтанг Кикабидзе. «Плейлист у меня очень разный», – резюмировал он с улыбкой.

Каждый посетитель тематической зоны «Чемпионата» мог получить автограф и сделать совместное фото со своим кумиром.