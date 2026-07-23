Врач назвала порядок оказания первой помощи при сильной аллергической реакции

Аллерголог-иммунолог Юлия Шубина назвала в беседе с «Чемпионатом» порядок оказания первой помощи при аллергической реакции.

Сильная аллергическая реакция может проявляться в виде отёка Квинке, когда отекают губы, веки, язык и горло, или анафилаксии, при которой резко падает давление, человек теряет сознание, ему становится трудно дышать. Такие состояния развиваются внезапно и угрожают жизни.

«Необходимо прекратить контакт с аллергеном. Если реакция возникла на укус насекомого, нужно удалить жало, на укол лекарства — остановить введение, на пищу — прекратить есть. Немедленно вызвать скорую помощь. Обязательно сообщить диспетчеру, что у человека отёк дыхательных путей или анафилаксия», — сказала врач.

Если у человека есть шприц-ручка с адреналином, необходимо быстро ввести препарат внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра, не дожидаясь врача.

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