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Терапевт рассказала, как отличить чуму от других инфекций

Терапевт рассказала, как отличить чуму от других инфекций
Как отличить чуму
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Терапевт рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как отличить чуму от других инфекций. Ключ к подозрению чумы: пребывание в эндемичном районе + внезапная лихорадка + бубон/кровохарканье.

«При гриппе не будет бубонов и кровавой мокроты, и начинается он хоть и быстро, но не так внезапно: чаще с насморка, першения в горле, температура растёт постепенно», — сказала эксперт.

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Врач добавила, что начальные симптомы других природно-очаговых инфекций (например, туляремии) могут быть схожи, но, опять же, кровохарканье для них не характерно, а лимфоузлы будут иметь чёткие контуры, кожные покровы над ними не изменят свой цвет.

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