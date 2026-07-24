Психолог дал советы, как укрепить связь с собеседником

Психолог Родион Чепалов в рубрике «Теперь вы знаете» дал советы, как укрепить связь с собеседником.

«Безопасно усиливают связь следующие приёмы. Первый — искреннее любопытство: задавать вопросы не как на собеседовании, а развивать ответ. Второй — умеренное взаимное самораскрытие: «Я тоже волновался перед сменой работы». Третий — конкретная поддержка: «Я вижу, что тебе сейчас непросто», — сказал эксперт.

Не обрушивайте на собеседника всю автобиографию и детские травмы на первом же ужине. Начните с умеренно личного. Не критикуйте и не обесценивайте то, что услышали.

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