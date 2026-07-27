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Невролог объяснила, почему кошмары полезны для мозга

Невролог объяснила, почему кошмары полезны для мозга
Почему кошмары полезны для мозга
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Многие считают кошмары тревожным знаком, но врачи спешат успокоить: страшные сны — это нормально и даже полезно. Так мозг перерабатывает стресс и проводит «ежедневную уборку», избавляясь от информационного хлама. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-невролог Татьяна Луцкая.

«На деле кошмары — это не страшно: так мы боремся со стрессами, проживаем их, — поясняет эксперт. — Если вы иногда просыпаетесь в тревоге, это не значит, что в мозге что-то нарушено».

Однако если кошмары становятся постоянными и человек боится засыпать, необходимо обратиться к врачу.

Невролог подчёркивает, что именно ночью активируется глимфатическая система — очистительная система мозга, выводящая токсичные белки, в том числе амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера.

Чтобы помочь мозгу, достаточно соблюдать правила гигиены сна: откладывать гаджеты за три часа до отдыха, затемнять комнату и ложиться в одно и то же время. Для «прокачки» мозга полезны физические нагрузки, чтение, творчество и изучение языков. А вот компьютерные игры, по словам врача, приучают мозг лениться.

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