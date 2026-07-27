15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала главные ошибки при заморозке ягод

Диетолог назвала главные ошибки при заморозке ягод
Диетолог назвала главные ошибки при заморозке ягод
Комментарии

Заморозка ягод — отличный способ сохранить витамины на зиму, но даже у этого простого процесса есть свои правила. В беседе с URA.RU врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, какие ягоды можно замораживать, а какие не стоит.

По словам эксперта, отлично переносят заморозку голубика, смородина, крыжовник, облепиха, клюква и ежевика. Малину и клубнику тоже можно заморозить, но из-за нежной структуры и большого количества сока после оттаивания они становятся водянистыми. Арбуз замораживать не стоит — он превратится в водянистую массу.

Перед заморозкой ягоды нужно промыть и тщательно высушить — влага превращается в кристаллы льда, которые повреждают структуру плодов и превращают их в кашицу. Диетолог советует сначала разложить ягоды на подносе в один слой и отправить в морозилку на пару часов, а затем пересыпать в герметичный контейнер или пакет.

Русакова предупреждает, что не стоит засыпать ягоды сахаром до заморозки — это меняет их пищевую ценность и вкус. Лучше добавить подсластитель уже при приготовлении. Также не рекомендуется загружать в один контейнер слишком много ягод: они слипнутся, а структура разрушится.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Что нужно есть, чтобы жить долго? Топ-3 лучшие диеты по версии учëных Что нужно есть, чтобы жить долго? Топ-3 лучшие диеты по версии учëных
Как избавиться от боязни звонков. Лайфхаки от психотерапевта Как избавиться от боязни звонков. Лайфхаки от психотерапевта
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android