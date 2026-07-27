Нутрициолог объяснила, какая смородина полезнее: чёрная, красная или белая

Чёрная смородина традиционно считается самой полезной, но на самом деле каждый цвет этой ягоды решает свои конкретные задачи, и выбор зависит от потребностей организма. Об этом в беседе с UfaTime.ru рассказала дипломированный нутрициолог и диетолог Виктория Кострова.

Чёрная смородина — безусловный лидер по содержанию витамина С: в 100 граммах ягоды содержится более 200% суточной нормы. Тёмный цвет обусловлен высоким уровнем антоцианов — мощных антиоксидантов, которые защищают клетки, поддерживают сосуды и борются с воспалением. «Если ваша задача — быстро укрепить иммунитет, чёрная смородина станет идеальным выбором», — отмечает эксперт.

Красная смородина уступает чёрной по витамину С, но у неё свои преимущества: она богата пектином, который работает как природный сорбент, питает микрофлору кишечника и помогает регулировать холестерин. При этом калорийность минимальна — всего 40 ккал на 100 граммов, а низкий гликемический индекс делает её безопасной для контроля сахара.

Белая смородина — это та же красная, но без красящего пигмента, что делает её самым безопасным вариантом для аллергиков и людей с чувствительным ЖКТ. Специалист рекомендует начинать ягодный прикорм у детей именно с белой смородины.

Оптимальная порция для взрослого — 100-150 граммов в день. Однако при обострении гастрита или язвы от ягод лучше отказаться. Также регулярное употребление больших порций чёрной смородины нужно согласовывать с врачом при приёме антикоагулянтов.

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