Диетолог назвала неожиданные преимущества ежедневного употребления кофе

Кофе — не только бодрящий утренний ритуал, но и напиток с серьёзными преимуществами для здоровья. Диетолог Джоанна Кац рассказала, что при умеренном употреблении кофе может снижать риск ряда тяжёлых заболеваний.

В краткосрочной перспективе, по словам эксперта, кофе улучшает концентрацию, скорость реакции, а у некоторых людей повышает физическую выносливость и мышечную силу.

Но главное — долгосрочный эффект. Исследования показывают, что регулярное употребление кофе уменьшает риск сердечно-сосудистых патологий, диабета второго типа и болезней печени. Кроме того, напиток помогает снизить вероятность развития болезни Паркинсона и деменции.

«Кофе вполне может быть частью здорового питания», — подчеркнула Кац.

Однако она подчёркивает, что полезные свойства не распространяются на сладкие версии напитка. «Потенциальные преимущества кофе не следует автоматически распространять на фирменные напитки с большим количеством сахара, сиропов, молока или взбитых сливок», — уточнила диетолог.

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