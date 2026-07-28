Певица рассказала, как вернуть «севший» от волнения голос

Потеря голоса или внезапная осиплость в самый ответственный момент — знакомая многим проблема. Волнение перед выступлением, собеседованием или публичной речью вызывает непроизвольное напряжение мышц гортани, и голос становится хриплым или вовсе пропадает. Как справиться с этой ситуацией, в беседе с «Чемпионатом» рассказала актриса и певица Алина Панкеева.

Голосовые связки — это тонкие складки мышечной ткани, которые вибрируют при прохождении воздуха. Когда человек нервничает, мышцы гортани рефлекторно сжимаются, мешая связкам свободно вибрировать. Избыточное напряжение — главная причина «севшего» голоса.

Алина Панкеева поделилась 10 способами, которые помогут вернуть голос в стрессовой ситуации.

Расслабьтесь и дышите глубоко. Сделайте несколько медленных вдохов через нос и плавных выдохов через рот — это снизит уровень стресса и расслабит гортань. Пейте тёплую воду. Она увлажняет слизистую и способствует расслаблению связок. Избегайте слишком горячих или холодных напитков. Используйте упражнение «Штробас». Это эффективный приём профессиональных вокалистов. Издайте низкий, «скрипучий» звук, похожий на треск или звук заводящегося мотора — очень мягко, без давления. Это помогает снять зажимы после нагрузки. Делайте паровые ингаляции. Вдыхание тёплого пара увлажняет и снимает воспаление со связок (5–10 минут над миской с горячей водой). Аккуратно разминайте связки. Когда голос немного восстановится, мягко произносите гласные звуки (а, о, у, и, э), постепенно меняя высоту тона — без напряжения. Дайте голосу отдых. Ограничьте разговоры, избегайте пения и других нагрузок. Полный покой ускоряет восстановление. Исключите раздражающие факторы. Откажитесь от курения, алкоголя, острой, кислой и солёной пищи — они раздражают слизистую. Используйте увлажнитель воздуха. Сухой воздух пересушивает связки и замедляет восстановление. Тёплый душ или ванна. Пар и тепло способствуют общему расслаблению мышц, включая гортань. Обратитесь к специалисту. Если голос не восстанавливается несколько дней, посетите ЛОРа и фониатра — узкопрофильного специалиста по лечению голосового аппарата.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.