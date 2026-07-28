Стоматолог назвала главные ошибки в уходе за зубами, разрушающие эмаль

Эмаль считается самым твёрдым материалом в организме человека, однако при неправильном уходе она становится хрупкой и уязвимой. Первые признаки повреждения — повышенная чувствительность, дискомфорт при употреблении холодной, кислой или твёрдой пищи, а в запущенных случаях — сколы и трещины. О том, какие ошибки в домашнем уходе приводят к этим проблемам, в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматолог-ортопед клиники «Все свои» Татьяна Кекшоева.

По словам специалиста, главная ошибка — слишком агрессивная чистка зубов. Многие уверены, что жёсткая щётка, сильное давление и отбеливающая паста с высоким индексом абразивности (100–120) сделают зубы светлее. Однако на деле эмаль не только очищается, но и стирается — буквально как наждачной бумагой. Особенно страдает пришеечная область, которая повреждается из-за горизонтальных, «пилящих» движений щёткой. Вместе с эмалью опускается и десна, обнажая чувствительный дентин, что приводит к острой реакции на холодное и горячее.

Ещё одна распространённая привычка — сочетание холодной и горячей пищи. Стоматолог провела аналогию с экспериментом, когда раскалённый камень бросают в холодную воду — он трескается. В случае с зубами перепады температур не такие экстремальные, но повторяются годами: например, холодный салат с горячим чаем или горячий бургер с ледяной колой. Эти перепады постепенно разрушают эмаль.

Кроме того, многие используют зубы не по назначению — открывают пакеты, пробки, крышки, перекусывают нитки и леску, затягивают узлы. Это приводит к микротрещинам, а иногда и к сколам, которые затем требуют реставрации.

И наконец, самая частая ошибка, по словам Кекшоевой, — чистка зубов сразу после еды. В этом случае кислота втирается в эмаль, разрушая её. Врач рекомендует подождать минимум полчаса, пока pH во рту не восстановится до нормы.

Если повышенная чувствительность уже появилась, первым делом нужно прекратить совершать эти ошибки, а затем обратиться к стоматологу.

«Не пытайтесь заменить профессиональную гигиену слишком усердной чисткой зубов. Тогда вы сможете сохранить здоровье полости рта, избежав сколов эмали и повышенной чувствительности», — резюмировала эксперт.

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