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Эксперт объяснил главное отличие смузи от сока

Эксперт объяснил главное отличие смузи от сока
Эксперт объяснил главное отличие смузи от сока
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С точки зрения химии сок — это вода с сахаром и витаминами, а смузи — полноценный перекус. Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии, автор книг по кулинарии Игорь Сокольский.

Главное отличие напитков, по словам эксперта, — наличие клетчатки. В соке пищевые волокна удаляются вместе с жмыхом, остаётся только жидкость с сахаром. В смузи блендер разбивает волокна, но не удаляет их, превращая напиток в «еду в стакане».

Из-за отсутствия клетчатки сок вызывает резкий скачок сахара в крови и инсулина, и через 20 минут человек снова хочет есть. Смузи, напротив, благодаря клетчатке замедляет усвоение сахаров, обеспечивая чувство сытости на 2–3 часа.

Ещё одно различие — количество продуктов. Для стакана сока требуется 4–5 апельсинов или целая связка моркови, тогда как смузи из одного яблока, половины банана и ложки семян становится полноценным перекусом. Также густой смузи нужно пить медленно, что даёт сигнал мозгу о насыщении.

Сокольский рекомендует выбирать напиток по цели: для быстрого заряда бодрости без голода — сок (например, сельдереевый натощак), для сытного перекуса — смузи. Популярность смузи эксперт объяснил тем, что он объединил скорость приготовления, пользу и длительное чувство сытости.

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