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Врач рассказала, возможно ли простудиться из-за кондиционера

Врач рассказала, возможно ли простудиться из-за кондиционера
Можно ли простыть из-за кондиционера
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Педиатр Елена Сиротенко рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», возможно ли простудиться из-за кондиционера. Кондиционеры могут создавать условия, которые повышают риск развития или обострения некоторых состояний. Как правило, бытовой прибор не становится источником новой инфекции.

«При вдыхании холодного воздуха сосуды слизистой сужаются, ухудшается кровоснабжение и временно снижается работа местного иммунитета. Если в этот момент человек уже контактировал с каким-то вирусом, вероятность развития заболевания действительно может увеличиться», — объяснила эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Инфекции и аллергии. Чем можно заболеть, сидя под кондиционером?
Инфекции и аллергии. Чем можно заболеть, сидя под кондиционером?

Чтобы заболеть вирусной инфекцией, необходим контакт с возбудителем. Заразиться вирусом от кондиционера практически нереально. Кондиционер чаще всего включают в жару. Резкий перепад температуры с +35 на улице до +20 в помещении под кондиционером может стать стрессом для организма и может спровоцировать проявление уже имеющейся внутри инфекции.

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