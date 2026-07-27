Психотерапевт объяснила, откуда берётся страх разговаривать по телефону

Психотерапевт Юлия Терёшкина объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», откуда берётся страх разговаривать по телефону. По её словам, это прежде всего боязнь анонимного контакта.

«В трубке мы слышим голос, но не видим человека. С ним нет зрительной связи, нет доступа к мимике, жестам и телесной информации, на которую мы опираемся при личном общении. Психика попадает в странное положение: контакт есть, а объекта в пространстве нет. Это создаёт тревогу», — сказала эксперт.

С точки зрения эволюции человеческая природа не предусматривает такого взаимодействия. Наш мозг формировался в условиях, где все контакты происходили в небольшом сообществе лицом к лицу.

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