Врач рассказала, может ли возникнуть аллергия на кондиционер

Врач клинической лабораторной диагностики Карина Киняшева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», может ли возникнуть аллергия на кондиционер. Если кондиционер длительное время не обслуживается, внутри могут накапливаться микроорганизмы, грибки и загрязнения, ухудшающие качество воздуха и провоцирующие раздражение слизистых или аллергические реакции.

«У чувствительных людей контакт с такими загрязнителями может вызвать чихание, заложенность носа, слезотечение, кожную реакцию, кашель или обострение бронхиальной астмы», — сказала эксперт.

Часто первыми симптомами аллергии становятся зуд в глазах, покраснение, слезотечение, ощущение инородного тела в глазу, отёк век. Особенно выражены симптомы у людей с сезонным аллергическим конъюнктивитом.

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