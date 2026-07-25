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Психолог дала совет, как успеть отдохнуть всего за неделю отпуска

Психолог дала совет, как успеть отдохнуть всего за неделю отпуска
Как отдохнуть за неделю отпуска
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Практикующий психолог Ольга Черемнова рассказала «Чемпионату», как восстановить силы, если в распоряжении есть всего одна неделя отпуска. С точки зрения физиологии и психологии семи дней действительно мало для полноценной перезагрузки нервной системы, так как только процесс адаптации к новому режиму занимает около трёх суток. Тем не менее даже короткий отдых можно сделать максимально эффективным, если подойти к нему осознанно.

«Главный враг короткого отпуска — это перфекционизм и попытка втиснуть в семь дней максимум активности. Когда человек пытается за неделю объехать все экскурсии, посетить десятки музеев или сделать масштабный ремонт дома, его мозг продолжает работать в режиме многозадачности. В результате вместо отдыха мы получаем истощение», — сказала эксперт.

Чтобы короткий отпуск принёс пользу, важно разделить его на три этапа. Первые два-три дня посвятите исключительно физическому восстановлению: выделите время на сон, откажитесь от будильников и минимизируйте использование гаджетов. Цифровой детокс в начале отпуска критически важен, чтобы снизить уровень фоновой тревоги. Середину недели можно наполнить спокойными, приятными занятиями, которые приносят вам удовольствие: это может быть тёплая ванна, массаж, неспешные прогулки на природе или общение с близкими. В последние дни отпуска начните плавно возвращаться к привычному ритму, планируя лёгкие задачи на первую рабочую неделю.

Главный секрет успеха — разрешить себе делать меньше, замедлиться и провести неделю в безопасном, комфортном ритме без спешки и чувства вины за своё «бездействие».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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