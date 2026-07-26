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Эксперт рассказала, как не сбить режим сна в летний сезон

Эксперт рассказала, как не сбить режим сна в летний сезон
Как не сбить режим сна летом
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Нутрициолог Виктория Кострова рассказала «Чемпионату», как не испортить режим сна, если летом темнеет позже. Свет вечером задерживает выработку мелатонина, поэтому мозг дольше остаётся в состоянии бодрствования, даже если тело уже устало. Чтобы сохранить нормальный режим, важно не ждать полной темноты за окном, а самим создавать условия для сна.

За 1-1,5 часа до отхода ко сну лучше приглушить свет, убрать яркие экраны или хотя бы включить «ночной режим», который заменит синее излучение на более тёплое. В спальне должны быть темнота, прохлада и тишина: помогают плотные шторы, маска для сна, проветривание, при необходимости беруши.

«Главное правило — стабильное время подъёма и отхода ко сну. Если летом каждый вечер сдвигать сон по причине, что ещё светло, организм быстро перестроится на более поздний график, но тогда утреннее пробуждение станет тяжелее», — отмечает Виктория.

Кроме того, не следует перегружать вечер плотной едой, алкоголем и сладкими перекусами. Они могут ухудшать качество сна и мешать полноценному восстановлению.

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