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Учёные назвали предел жизни человека

Учёные назвали предел жизни человека
Учёные назвали предел жизни человека
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Российские учёные из Сколковского института науки и технологий установили фундаментальный предел продолжительности человеческой жизни. Даже если медицина победит рак, деменцию и все болезни сердца, люди не смогут жить вечно — биологический потолок составляет около 190 лет.

Причиной являются соматические мутации, случайные ошибки в ДНК, которые накапливаются при каждом делении клеток. Организм исправляет их, но не идеально. Со временем мутации нарушают работу тканей и органов, и этот процесс не остановить.

Математическая модель показала, что медианная продолжительность жизни в условиях полного отсутствия болезней составит от 146 до 194 лет. Ключевое ограничение — клетки сердца и мозга, которые практически не обновляются и продолжают накапливать повреждения.

Исследование опубликовано в журнале npj Aging.

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