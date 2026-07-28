Врач назвал опасную часть арбуза, которую нельзя есть

Ранние арбузы могут содержать повышенное количество нитратов из-за азотных удобрений, ускоряющих рост ягоды. Об этом предупредил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко в беседе с «РИА Новости».

Вредные соединения, по словам эксперта, накапливаются преимущественно в светлой прикорочной зоне мякоти — именно эту часть плода он рекомендует не употреблять в пищу.

Специалист также напомнил, что настоящий сезон российских арбузов начинается в конце июля — августе, когда на прилавки поступает основной урожай. Самый широкий выбор и низкие цены ожидаются в августе и начале сентября.

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