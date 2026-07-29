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«Бабушкины» маски для волос назвали опасными: трихолог перечислила главные риски

«Бабушкины» маски для волос назвали опасными: трихолог перечислила главные риски
«Бабушкины» маски для волос назвали опасными
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Маски из яиц, мёда, касторки и корня лопуха — многие до сих пор верят в чудодейственную силу народных рецептов для волос. Однако врач-трихолог клиники «Доктор волос» Анна Горобинская в беседе с «Чемпионатом» предупредила, что такие эксперименты не только бесполезны, но и опасны.

По словам эксперта, народные методы не имеют доказанной эффективности и работают разве что на уровне плацебо. При этом в большинстве рецептов не учитывается pH-баланс кожи головы, а ингредиенты подбираются хаотично, без понимания причин выпадения или ломкости волос.

Однако главная проблема — негативные последствия. Среди них: склеивание волос и образование корок (из-за желатина, мёда, яиц), раздражение кожи (от горчицы, лука, чеснока, имбиря), агрессивное воздействие спирта и хозяйственного мыла, а также создание питательной среды для грибков и бактерий, что приводит к перхоти и поражениям кожи. Кроме того, многокомпонентные смеси часто вызывают аллергию.

Трихолог призывает не заниматься самолечением. При реальных проблемах с волосами необходима профессиональная диагностика.

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